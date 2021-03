광주교육청, 강사단 대상 정보화역기능 예방교육 사전연수 실시

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 지난 23일 광주교육연구정보원 대강당에서 강사단 91명을 대상으로 ‘학교로 찾아가는 정보화역기능 예방교육 강사단 사전연수’를 실시했다고 24일 밝혔다.

이번 사전연수는 학교로 찾아가는 강사단의 전문성 강화에 실질적 도움을 주기 위해 기획됐다.

올해는 코로나19에 따른 원격 및 등교수업 병행 등으로 학생들의 스마트기기 사용 및 미디어 노출 시간이 증가해 그 어느 때보다 건전한 스마트기기 사용 습관에 대한 사회적 관심이 증대됐다.

강사단은 미디어 과의존 청소년에 대한 이해를 바탕으로 진행된 사전연수를 통해 적절한 개입방법 및 학교급별 개발된 정보화역기능 예방교육 자료를 공유하는 등 유익한 시간을 보냈다.

사전연수는 먼저 광주청소년상담복지센터 차은선 센터장이 ‘미디어 과의존 청소년 이해와 개입’을 주제로 강의했다.

이후 송우초등학교 맹준오 교사의 초등자료 활용 안내, 광주중학교 정창홍 교사의 중등자료 활용 안내가 이어졌다.

사전연수 막바지에는 내실 있게 학교를 지원하는 방법에 대한 질의·응답 시간을 마련됐다.

연수에 참여한 한 강사는 “연수를 통해 학교급별 미디어 과의존 학생들을 좀 더 이해할 수 있었다”며 “이번 연수는 효과적인 정보화역기능 예방교육 방법을 배울 수 있었던 뜻 깊은 자리였다”고 평가했다.

이병관 시교육청 체육예술융합교육과장은 “광주시교육청이 추진하는 정보화역기능 예방교육 강사단 지원을 통해 학생들의 건전한 정보문화 형성에 기여해 주실 강사님들께 감사드린다”며 “학교로 찾아가는 교육 기간 동안 사회적 거리두기 및 생활방역에 솔선수범해 주실 것을 강사님들께 간곡히 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr