[아시아경제 서소정 기자] 이오플로우 이오플로우 294090 | 코스닥 증권정보 현재가 71,000 전일대비 3,000 등락률 -4.05% 거래량 437,587 전일가 74,000 2021.03.24 15:30 장마감 관련기사 이오플로우, 외국인 1만 2073주 순매수… 주가 4.15%전기차도 美 나스닥 상장 열풍?! 국내 관련 “급등리스트” 공개합니다!전기차 新 수혜주!! 이번주 ‘ㅇㅇㅇ’ 강세! 주가 올라갑니다 close 는 식품의약품안전처로부터 스마트폰 애플리케이션 '나르샤'에 대한 의료기기 품목허가를 받았다고 24일 밝혔다.

나르샤는 이오플로우의 착용형(웨어러블) 인슐린 펌프인 ‘이오패치’의 기기 상태를 실시간으로 관찰하고, 인슐린 주입을 조절하는 스마트폰 전용 앱이다. 인슐린 주입 조절이 가능한 앱으로는 세계 최초다.

별도의 연속혈당측정기(CGM)와 연계해 혈당 데이터를 실시간으로 확인하는 기능을 갖췄다.

휴온스의 '덱스콤G6' 센서와 연동할 수 있다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr