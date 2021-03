美소비자전문지 "테슬라 차량 내부 카메라, 사생활 침해 우려"

"타 업체 모니터링 기술, 문제 발생시 운전자에 경고용으로 운영"

[아시아경제 유제훈 기자] 미국의 전기자동차 기업 테슬라가 자율주행 기술 개발을 위해 차량 내 카메라로 승객을 녹화, 전송하고 있어 사생활 침해 우려가 있다고 미국 소비자 전문지 컨슈머리포트가 23일(현지시각) 지적했다.

보도에 따르면 테슬라는 앞서 자율주행 기술 연구의 일환으로 차량 내 카메라로부터 녹화 된 일부 영상을 연구하고 있다고 밝혔다. 컨슈머리포트는 이와 관련 "이런 (영상) 이용은 사생활에 대한 우려를 불러일으키고 운전자의 안전상의 이점을 약화시킬 가능성이 있다"고 지적했다.

컨슈머리포트는 또 테슬라의 이같은 접근 방식이 GM, BMW, 포드 등 다른 자동차 업체들이 자사의 운전자 모니터링 시스템이 데이터나 비디오를 녹화, 저장 또는 전송하지 않는다고 밝힌 것과 대조적이라고 전했다. 이들 업체의 모니터링 시스템은 적외선 기술을 사용, 운전자의 눈 움직임이나 머리위치를 식별해 문제가 확인되면 운전자에게 경고하는 목적으로 운영되고 있다.

