[아시아경제 이선애 기자] 삼성SDS는 삼성전자와 6588억1916만원 규모의 인포메이션 테크놀러지 아웃소싱 서비스 계약을 체결했다고 24일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 5.98% 규모다. 계약기간은 올해 12월31일까지다.

