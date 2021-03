정순균 강남구청장, 명현관 해남군수, 최진봉 부산 중구청장 등이 기초단체장 재산 상위 뒤를 이어

[아시아경제 류정민 기자] 김영종 서울 종로구청장이 89억원이 넘는 재산을 신고해 전국 기초단체장 가운데 가장 재산이 많은 것으로 나타났다.

25일 정부공직자윤리위원회에 따르면 김영종 청장은 89억4990만원의 재산을 신고했으며 재산 증가액은 4억5039만원이다.

정슌균 서울 강남구청장은 80억459만원, 명현관 전남 해남군수는 78억3483만원, 최진봉 부산 중구청장은 77억9789만원의 재산을 신고했다. 김병수 경북 울릉군수도 76억2167만원의 재산을 신고해 기초단체장 재산 순위 5위를 기록했다.

