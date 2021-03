IBK기업은행, 26일 근로기준 유튜브 생방송 설명회

IBK·고용노동부·중기중앙회 공동 주최…

주 52시간제 관련 법률 및 노무관리 핵심사항 안내

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 고용노동부, 중소기업중앙회와 함께 중소기업 임직원을 대상으로 근로기준법상 근로시간 규정의 주요 내용과 노무관리 핵심 사항에 대한 온라인 설명회를 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 설명회는 오는 4월 6일 탄력근로제 및 선택근로제 등 주 52시간제 보완입법의 시행을 앞두고 그 취지와 주요 내용 등을 알리기 위해 마련됐다. 온라인 설명회는 26일 오후 2시부터 약 1시간 동안 유튜브 라이브 방송을 통해 진행된다.

우리나라는 OECD 회원국 중 근로시간이 가장 긴 국가 중의 하나로, 장시간근로 관행을 개선하기 위해 2018년 3월부터 주 52시간제를 도입해 기업규모에 따라 단계적으로 시행을 확대해 가고 있다. 특히, 지난해 12월에는 주 52시간제의 현장 안착을 지원하기 위해 ▲3∼6개월 단위 탄력근로제 신설 ▲신상품?신기술의 연구개발분야 선택근로제 정산기간 확대(1→3개월) ▲ 특별연장근로 건강보호조치 등을 골자로 하는 보완입법이 국회를 통과해 시행을 앞두고 있다.

이번 설명회에서는 이와 같은 근로시간 관련 제도 변화를 정확히 안내하는 한편 기업이 알아야 할 노무관리 핵심 사항도 안내한다. 기업은행 관계자는 “거래고객을 대상으로 지난 2013년부터 약 640여건의 노무컨설팅을 진행해 왔다”며, “경험이 풍부한 노무사의 사례중심 강의로 중소기업이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

