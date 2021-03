국제환경단체 그린피스 활동가들이 24일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 '기후위기 처방', '유엔 약국'이라고 적힌 초대형 약 봉투를 국회에 전달하는 퍼포먼스를 하고 있다. 이날 퍼포먼스는 2050년 탄소 중립을 의무화 하는 기후위기 대응 기본법 입법 추진과 관련, 온실가스 감축의 핵심이 되는 중단기 탄소 저감 목표 명시 등 강력한 기후위기 대응을 국회에 촉구하기 위해 마련됐다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.