지난해 서울 시민, '대중교통' 이용은 줄고 '따릉이' 이용은 늘었다

서울시, 2965억건 교통 빅데이터 분석…2020년 대중교통 이용량 변화 발표

대중교통 이용 25.9% 감소, 따릉이 24.6% 급증…코로나19로 이동 최소화·개인 수단 선호 증가 영향

[아시아경제 임철영 기자] 코로나 19로 버스, 지하철 등 대중교통 이용은 줄어든 반면 개인 이동 수단에 대한 관심이 높아지면서 따릉이 이용이 대폭 증가한 것으로 나타났다.

24일 서울시에 따르면 지난해 버스, 지하철의 총 이용건수는 34억건으로 2019년 대비 12억건(25.9%) 감소한 반면 따릉이 총 대여건수는 2370만건으로 467만건(24.6%) 증가했다. 또한 서울시 자동차 등록대수는 315만 7361대로 2019년 대비 3만 3204대(1.06%) 증가했다. 서울시는 이 같은 내용의 교통 빅데이터를 분석해 일상 속의 재미있는 시민들의 교통 통계정보를 담은 '데이터에 담긴 서울교통 2020'책자를 발간했다.

시민 한 사람은 대중교통을 이용해 목적지까지 이동시 평균 1108원을 지불하고, 1.25회 환승하며(환승시간 6.7분 소요) 총 32.9분(11.2km) 이동한 것으로 나타났다. 2019년 대비 평균 지불요금은 5원 증가했고 통행횟수는 0.06회 감소, 통행거리는 0.1km 증가, 통행시간은 0.5분 감소했다.

환승 없이 한 대중교통 수단만을 이용해 목적지까지 도착하는 ‘1회 이용’(단독통행)의 비율이 2019년 대비 4.3% 증가했다. 반면 다른 수단으로 환승하는 ‘2회 이용’은 3.29% 감소했고 이중 마을버스와 순환버스 이용 비율이 각각 27.3%, 34.7%로 감소한 것으로 나타나 단거리 이동 시 환승보다는 도보, 따릉이 등 개인용 이동 수단을 이용한 것으로 풀이됐다.

코로나19로 인한 대중교통 이용건수 및 환승횟수 감소가 차내 혼잡도 완화로 이어지면서 통행시간 절감 효과가 나타났다. 2019년 대비 대중교통(버스+지하철) 평균 이동거리가 0.1km 증가한 반면 평균 이동시간은 30초 감소했다. 이는 환승횟수 감소 및 대중교통 차내 혼잡도 감소에 따른 dwell-time(역 정차시간)1)이 줄어 승객들의 평균 통행시간 절감 효과로 나타난 것으로 분석됐다.

교통 수단별로는 버스는 출퇴근시간대(8~9시), 지하철과 따릉이는 퇴근시간대(18~19시), 택시는 대중교통 운행이 종료 된 심야시간에(0~1시) 가장 많은 사람들이 이용했다. 버스 정류소, 지하철역, 따릉이 대여소 기준으로 이용현황을 살펴보면 버스는 강북구 미아사거리역 정류소가 하루 8158건으로 가장 많이 이용했고 지하철은 강남역(2호선)이 6만 9311건, 따릉이는 뚝섬유원지역 1번 출구 앞 대여소 382건, 택시는 5호선 여의나루역 인근이 4676건으로 가장 많이 이용했다.

'데이터에 담긴 서울교통 2020'은 교통 빅데이터를 활용한 서울 시민의 교통 이용 행태 분석 결과를 시민들과 공유하고 교통정책 발굴에 유용하게 활용하기 위해 발간됐다. 황보연 서울시 도시교통실장은 “작년 한해 코로나19로 인해 시민들의 자발적인 사회적 거리두기 동참으로 대중교통 이용량은 감소하였으나, 선제적인 방역 조치로 대중교통을 통한 감염 사례 발생 없이 안심하고 이용할 수 있는 교통 시스템을 이어올 수 있었다”며 “서울시는 앞으로도 데이터 기반의 과학적인 정책 추진을 통해 시민들의 서울교통 이용 편의를 지속적으로 높여 나갈 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr