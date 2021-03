"우린 독종…건드리지 마" 아시아계 증오범죄 경고한 한국계 美 의원

[아시아경제 허미담 기자] "우리는 독종(tough cookies)입니다. 건드리지 않는 게 좋을 겁니다."

영 김(59·한국명 김영옥) 미 공화당 연방 하원의원은 같은 당 소속 미셸 박 스틸(66·한국명) 하원의원과 함께 지난 21일(현지시간) 방영된 CNN방송 인터뷰에서 이같이 말했다.

이들 의원은 최근 미국에서 심각한 사회문제로 떠오른 아시아계 겨냥 혐오범죄를 규탄하며 목소리를 높였다. 특히 이들 의원은 애틀랜타 총격 참사 이후 아시아계 미국인에 대한 차별과 폭력을 조명하기 위해 열린 하원 청문회에도 나란히 증인으로 나와 폭력 근절을 강력히 촉구했다.

CNN은 이민자 출신인 두 여성이 정치에 입문해 현재 공화당을 대표하는 아시아계 여성의원으로 자리매김하기까지 사연에 대해 보도했다.

방송에 따르면 김 의원과 박 의원은 30년지기 친구로, 1980년대 중반 각자 남편을 통해 친해진 후 함께 자녀들을 돌보고 휴가도 같이 가는 각별한 사이로 발전했다.

다만 정치 입문은 김 의원이 조금 더 빨랐다. 한국에서 태어나 미국 괌에서 자란 김 의원은 MBA 학위 취득 후 로스앤젤레스에 정착했다. 김 의원은 캘리포니아주를 지역구로 둔 친한파 에드 로이스 전 하원의원 보좌관으로 1990년부터 21년간 근무하며 정치적 역량을 키워나갔다. 그는 지난해 로이스 전 의원과 같은 선거구에서 당선됐다.

19세 때 미국에 이민 온 박 의원은 당초 정치 입문의 뜻이 없었다고 한다. 그런 그가 정치에 관심을 갖게 된 계기는 샌드위치 가게를 운영하던 어머니가 부당한 세금고지서를 받고부터다. 그는 지난해 하원의원 선거까지 합쳐 5차례 선거에서 연승해 한인 사회에서 '선거의 여왕'으로 통하게 됐다.

CNN은 코로나19 확산으로 인해 아시아계를 겨냥한 폭력이 심화하는 상황에서 오랜 친구인 두 의원이 서로에게 의지할 수 있어서 크게 도움 된다고 전했다.

김 의원은 "우리는 아시아계 미국인 지역사회, 특히 한국계 미국인 사회를 제2의 지역구로 두고 있다고 항상 느낀다"라며 "이들을 잘 대변해야 한다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr