더욱 가까워진 중국과 러시아…'서로 든든한 버팀목'

중ㆍ러 외무장관, "美, 인권 문제 정치화, 내정간섭 자제"촉구

美 달러 중심의 국제 통화 및 금융 질서 대체 노력

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국과 러시아가 23일 미국 등 서방 진영을 향해 인권 문제를 정치화하거나 이를 통해 내정 간섭을 자제하라고 촉구했다.

왕이 중국 외무부장과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 중국 광시좡족자치구 구이린에서 회담 후 내놓은 공동성명을 통해 이같이 밝혔다.

양국 외무장관은 공동성명에서 주권국가가 독자적인 발전 경로를 택할 수 있는 법적 권리를 다른 나라들이 인정해야 한다면서, 민주주의에 있어 표준 모델은 없다고 지적했다. 이들은 또 국제적 안정을 위한 유엔(UN) 안보리 상임이사국 정상회담을 지지한다고 강조했다.

양국 외무장관은 입을 모아 미국 등 서방을 맹비난했다. 왕 부장은 이날 회담에서 "최근 며칠간 소수 서방 세력이 잇달아 무대에 올라 중국에 대한 흑색선전을 했다"면서 "하지만 그들은 거짓말을 지어내는 것으로 함부로 중국 내정에 간섭하는 시대는 이미 지났다는 것을 알아야 한다"고 말했다.

왕 부장은 이어 "시대 흐름을 거스른 서방의 행동은 중국의 전진을 절대로 막을 수 없으며 역사 발전의 조류도 되돌릴 수 없다"고 강조했다.

그는 회담 후 공동 기자회견에서도 EU의 제재와 관련 "거짓말에 바탕한 이른바 제재는 용납할 수 없다"고 말했다.

화춘잉 중국 외교부 대변인은 이날 "중국과 러시아 양국은 핵심이익 문제에서 서로 든든한 버팀목이 되고 발전의 길에서 중요한 동반자가 될 것이며 국제 이슈에서 기둥 역할을 할 것"이라고 말했다.

지난 22일 이틀 일정으로 중국을 공식 방문한 라브로프 장관도 최근 러시아와 중국을 거세게 압박하는 유럽과 미국을 향해 강력한 경고의 목소리를 냈다.

그는 "양국은 미국이 냉전시대의 정치ㆍ군사적 동맹을 통해 국제사회의 법적 틀을 파괴하려는 시도를 하는 것으로 인식하고 있다"고 말했다.

라브로프 장관은 또 다른 나라의 비우호적 행동으로부터 중국과의 관계를 보호하기 위해 할 수 있는 모든 노력을 다하기로 했다고 덧붙였다.

그는 아울러 현재 미국 달러화 중심의 국제 통화 및 금융 질서를 대체하기 위한 노력을 러시아와 중국이 기울이고 있다고도 했다. 그러면서 "우리는 포괄적 파트너십과 전략적 상호협력의 관계를 앞으로도 강화할 것"이라고 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr