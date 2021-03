[아시아경제 임춘한 기자] 23일 오후 7시 4분께 전남 진도군 병풍도 남쪽 4km 해상에서 9.77t급 연안자망 어선 A호에서 불이 났다.

신고를 받은 목포해경은 인근에서 조업 중인 어선에 긴급 구조 지원을 요청해 선원 5명을 모두 무사히 구조했다.

해경은 경비함정 8척과 항공기 한 대를 현장에 급파했고 소화포 등을 이용해 진화와 해양오염 방제 작업을 진행 중이다.

해경은 선장 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr