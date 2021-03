불법 정차 항의하니 되레 욕설…대구 식당, 결국 간판 철거

[아시아경제 허미담 기자] 도로변에 차를 붙여 세우지 않고 짐을 내리던 대구 달성군의 한 식당 측이 뒤따르던 차 운전자들의 항의에 되레 욕설한 영상이 공개돼 공분을 사고 있다. 논란이 커지자 해당 식당은 결국 간판을 내린 것으로 확인됐다.

23일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 'OO식당 장사 접네요? 간판철거 중'이라는 제목과 함께 해당 식당의 간판이 철거되는 모습이 담긴 사진이 올라왔다.

또 다른 누리꾼 역시 '대구 주차 시비 OO식당 현재 상황이라고 합니다'라는 글을 올리고 "간판을 바꾸는 건지 주인이 바뀌는 건지 알 수 없다"는 설명과 함께 간판 철거 사진을 첨부했다. 해당 식당은 불법 정차 시비로 논란이 된 렉스턴 차주가 운영하는 식당으로 알려졌다.

앞서 전날 '보배드림'에는 '당신에게도 일어날 수 있는 일. 봐주세요. 억울해서요'라는 제목의 게시물이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 "3월19일 오후 3시15분께 대구 대실역 근처에서 있었던 일"이라며 "렉스턴 차량이 길 한가운데 정차하고 짐을 내리고 있었다"고 전했다.

이어 "당시 도로 상황이 다른 주차된 차들로 인해 렉스턴 차량을 우회해서 지나갈 수 없는 상태였다"며 "제 뒤차 운전자도 짧게 경적을 눌렀지만, 렉스턴 차주는 그걸 듣고도 당당하게 차량을 방치하고 갔다"고 당시 상황을 전했다.

이에 A씨가 경적을 누르자 사태는 더욱 악화됐다. 렉스턴 차주 B씨와 그의 아들로 추정되는 C씨가 A씨에게 다짜고짜 욕설과 고성을 쏟아냈다.

A씨가 공개한 블랙박스 영상에는 B씨와 C씨가 A씨에게 "듣기 싫으니까 그냥 가라", "그냥 지나가면 되지 않나", "왜 경적을 크게 울리냐", "짐 싣는데 XX" 등 큰소리로 욕설을 하는 장면이 담겼다.

A씨는 "아들로 보이는 젊은 친구가 '개XX야'라고 욕하길래 '이거 미쳤네' 이러니 '미쳤다'고 받아치더라"며 "경찰에 신고할 생각을 못 했던 게 너무 몰아붙이니 정신도 없고 왜 이러나 싶고 아무것도 모르겠더라"고 분통을 터뜨렸다.

이어 "주변 상인들도 싸움을 지켜만 보고 전혀 말리지 않았다"며 "저 골목에 있는 식당들, 친구들과 안 가본 곳 없는 골목인데, 이제 저 골목 식당들은 다 안 갈 것"이라고 했다.

이후 해당 글과 영상은 여러 온라인 커뮤니티로 확산하며 공분을 일으켰다. 누리꾼들은 "저런 식당은 불매해야 한다. 타인에 대한 배려심을 전혀 찾아볼 수 없다", "식당 주차장도 아니고 도로에 차 버젓이 대놓고 안하무인", "전형적인 이기주의자들이다. 어이가 없다" 등의 반응을 보였다.

