"일부러 높은 곳에서 떨어뜨린 듯"…학대 의심 시바견 사체 발견

경찰 "아직 피의자 특정 못해…정황상 학대 가능성"

[아시아경제 김봉주 기자] 학대를 받아 죽은 것으로 보이는 시바견 사체가 발견됐다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

23일 인천 남동경찰서 등에 따르면 지난 20일 오후 11시께 인천시 남동구 한 오피스텔 지하 3층에서 생후 6∼7개월로 추정되는 시바견 사체가 발견됐다.

관리사무소는 이를 목격한 주민들로부터 민원을 접수하고 112에 신고한 뒤 강아지 사체를 경찰에 넘겼다.

이를 처음 목격한 주민은 "어린 강아지가 눈도 감지 못하고 숨져있었다"면서 "입 안에는 피가 가득 고인 상태였다. 누군가 높은 곳에서 떨어뜨린 것처럼 몸이 축 처져있었다"고 말했다.

사고가 난 건물은 나선형 계단으로 돼 있어 계단 중심부가 지상에서부터 지하까지 뚫려있었다.

다만 출입문마다 보안장치가 있어 강아지가 스스로 드나들기 어려운 데다 계단에 난간까지 설치돼 있어 실족 가능성은 크지 않은 것으로 보인다.

경찰은 건물 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술 등을 토대로 사건 경위를 조사할 방침이다.

경찰 관계자는 "아직 강아지 주인이나 피의자를 특정하지는 못했지만, 정황상 학대 가능성이 있다"면서 "동물보호법 위반 여부를 중점적으로 수사할 예정"이라고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr