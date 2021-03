[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원 진해구 경화역에 벚꽃이 만개했지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 군항제가 취소됐다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr