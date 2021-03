유한양행, 에이프릴바이오에 100억원 추가 출자…2대주주 올라

"공동연구 가속화 위한 추가 투자"

[아시아경제 김지희 기자] 유한양행은 에이프릴바이오에 100억원을 추가 출자해 기존 보유지분을 더해 2대주주로 등재됐다고 23일 밝혔다.

2013년 설립된 에이프릴바이오는 독자적인 인간 항체 라이브러리(HuDVFab) 기술과 항체 절편 활용 반감기를 증대시키는 지속형 플랫폼 기술인 SAFA 등을 사용해 다양한 치료제 영역에서 혁신신약을 개발하는 항체 신약 전문기업이다. 올해 미국에서 임상1상을 준비중인 자가면역질환 치료제(CD40L 타겟) APB-A1, 전임상 단계인 염증성 자가면역질환 치료제(IL-18 타겟) APB-R3, 남성불임 치료제(FSH 타겟) APB-R2 등을 개발하고 있다.

최근 에이프릴바이오는 유한양행을 대상으로 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 지난해 180억원 규모의 시리즈B 투자유치를 했고, 당시 유한양행도 전략적 투자자(SI)로 에이프릴바이오에 30억원을 투자해 4.89%의 지분을 취득한 바 있다.

이후 유한양행과 에이프릴바이오는 '공동연구 신약개발 업무협약'을 체결하고 연구 협력을 강화 중이다. 이번 추가 투자를 통해 양사는 파트너십을 더욱 돈독할 예정이다.

유한양행은 "에이프릴바이오가 보유한 독자적인 플랫폼 기술인 SAFA의 우수성이 인정돼 향후 이를 활용한 공동연구를 더욱 가속화하기 위해 추가 투자를 결정했다"고 설명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr