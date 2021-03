롯데콘서트홀, 개관 5주년 기념 라인업 공개…'체코필하모닉·조성진 협연' 등

[아시아경제 최동현 기자] 올해로 개관 5주년을 맞은 롯데콘서트홀이 올해 공연 라인업을 23일 공개했다.

주목되는 공연은 로열 콘세르트헤바우 오케스트라(RCO)의 내한공연이다. 올해 한국-네덜란드 수교 60주년을 맞아 롯데콘서트홀은 ‘세계 최고의 오케스트라’라는 명성을 지닌 RCO와 수교 60주년과 개관 5주년을 함께 축하하는 특별한 무대를 준비했다. 1월14일과 15일 이틀간 열리는 이번 공연에서는 지휘자 투간소키예프와 함께루셀바쿠스와아리아드네 모음곡 2번, 스트라빈스키 불새, 베를리오즈 환상교향곡, 드보르작 교향곡 9번 ‘신세계로부터’를 연주한다. 피아니스트 알렉산드르칸토로프는 협연자로 나서 프로코피예프 피아노 협주곡 2번을 들려준다.

10월21일에는 창단 125년 역사의 체코필하모닉과 세계적인 피아니스트 조성진이 감동의 무대를 선보인다. 2018년 상임 지휘자로 임명된 세몬 비치코프가 함께 내한해 말러 교항곡9번을 연주하고 조성진은 리스트 피아노 협주곡 1번을 들려준다.

롯데콘서트홀은 올해도 여름 클래식 축제를 이어나간다. 올해 클래식 레볼루션의 테마는 브람스와 탄생 100주년을 맞이하는 피아졸라로 오는 8월13일~22일까지 그들이 남긴 위대한 걸작들을 조명한다. 지난해 자가격리를 감수하고 내한해 첫 페스티벌을 성공리에 이끈 음악감독 크리스토프포펜이 다시 페스티벌을 이끄는 수장으로 나선다. 서울시립교향악단, 코리안심포니오케스트라 등 국내를 대표하는 교향악단과 피아니스트 선우예권, 임동혁, 바이올리니스트 김수연, 첼리스트 문태국, 노부스콰르텟 등 국내 최정상의 연주자들이 함께한다.

정명훈과 원 코리아 오케스트라도 12월12일 관객과 만단다. 이들은 연말 필수 레퍼토리인 베토벤 교향곡 9번 합창을 선보이며 한 해를 마무리하는 성스러운 의식과 같은 시간을 선사할 계획이다.

롯데콘서트홀의 시그니처 악기인 파이프 오르간 무대도 다채롭게 마련된다. 올리비에라트리가 9월7일 '바흐 &리스트 앨범' 발매 기념으로 뜻깊은 리사이틀을 개최한다.

이어 12월20일에는 스콧 브라더스 듀오의 무대가 꾸며진다. 지난해 예정됐던 공연이 취소되자 연기를 해서라도 한국의 팬들을 꼭 만나고 싶어한 이들은 “음악회는 재미있어야 하고 즐길 수 있어야 한다”고 말한다. 맨체스터 출신의 조나단 스콧과 톰 스콧 형제로 구성된 스콧 브라더스 듀오는 파이프 오르간뿐 아니라 피아노, 하모니움 등 다양한 건반 악기의 조합으로 연주한다.

롯데콘서트홀의 '인 하우스 아티스트' 시리즈도 계속된다. 지난 11일 피아졸라 탄생 100주년 기념공연을 성공리에 마친 코리안챔버오케스트라는 인 하우스 아티스트 시리즈 마지막 무대로 7월2일 공연한다. 고전의 원조 하이든, 낭만의 거장 차이콥스키, 영국 현대 낭만의 표상 본 윌리엄스의 대표적인 걸작을 선정해 각 음악의 시대적 특성을 비교해 보는 시간을 갖는다. 특히 본 윌리엄스 오보에 협주곡은 국내 오보이스트 함경이 연주한다.

온라인과 오프라인을 잇는 새로운 시도도 이어진다. 롯데콘서트홀이 올해 새롭게 선보이는 ‘오노프 콘서트’는 현장 라이브 콘서트와 함께 온라인 콘서트를 동시 진행하는 이원 콘서트 형태로 열린다. 4월2일 정재형, 4월3일 적재와 권진아, 6월2일 정승환과 윤석철 공연은 디토스트링 오케스트라와 정재형의 협연, 첼리스트가 세션으로 참여하는 적재 공연에 이르기까지 클래식과 대중음악의 조화를 통해 색다르면서도 깊이있는 무대를 선사한다. 해당 공연은 KT올레티비, Seezn모바일앱, Kavecon 웹 등을 통해 동시 생중계 된다.

한편 코로나19 여파로 당초 예정됐던 몇몇 공연은 취소됐다. 3월 이안보스트리지&계몽시대 오케스트라, 3월 바리톤 크리스티안 게르하허 리사이틀, 3월 이베타압칼나 오르간 리사이틀, 4월 빈 첼로 5+1 앙상블, 4월 엘렌 그뤼모&카메라타 잘츠부르크, 6월 그라치니테-틸라& 버밍엄 심포니 오케스트라 공연은 취소됐다. 롯데콘서트홀은 연주자들과 지속적으로 긴밀히 협의하면서 추후 진행가능한 공연들은 순연하여 진행해 나갈 예정이다.

