기보, 노사 공동으로 아동·청소년 '친환경 실천 동아리' 후원

초·중학생 환경친화적인 가치관 형성 위한 생태교육사업 지원

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 노사 공동으로 아동·청소년 대상 환경친화적 생태교육사업을 지원하기 위해 노동조합이 모은 후원금 250만원을 바탕으로 부산시 당감종합사회복지관에 500만원을 기부했다고 23일 밝혔다.

당감종합사회복지관은 기보의 후원금으로 아동·청소년의 환경에 대한 올바른 이해를 도모하고 환경친화적인 가치관 형성을 지원하는 초·중학교 환경동아리 운영사업인 '녹색씨앗'과 환경교육 및 놀이활동을 통한 친환경 교육사업인 '에코야 놀자'를 진행할 예정이다.

이종배 기보 이사는 "기보는 노동조합과 뜻을 모아 지역사회의 어려운 이웃들을 돕는 사업을 지속하고 있다"며 "앞으로도 공공기관으로서 나눔 문화를 선제적으로 실천하고 지역사회 현안을 공동으로 해결하는 복지공동체 구축을 위해 노력하겠다"고 말했다.

