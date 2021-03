獨 메르켈, 코로나 3차 확산에 4월 중순까지 재봉쇄 추진

[아시아경제 부애리 기자] 앙겔라 메르켈 독일 총리가 코로나19 3차 확산에 오는 4월18일까지 기존 봉쇄 조치를 연장하는 방안을 추진한다.

급확산 지역에서는 야간통행금지 등 더 엄격한 봉쇄 조치를 도입한다. 부활절 휴가에 국내외여행은 자제하라는 당부도 내놓는다.

독일 쥐트도이체차이퉁(SZ)에 따르면 메르켈 총리는 22일 연방정부·16개 주총리 화상회의를 열고 이 같은 안건을 논의할 예정이다.

영국발 변이바이러스 B117이 확산하고, 최근 1주일간 인구 10만명당 신규확진자가 100명을 넘어섬에 따른 조치다.

국외 여행을 한 뒤 돌아오면 디지털 입국신고를 하고, 10일간 자가격리를 해야 한다. 다만 귀국 후 5일 이내에 음성인 코로나19 진단검사 결과를 제시하면 조기에 자가격리에서 해제될 수 있다. 변이바이러스 지역에서 귀국하는 경우에는 14일간 엄격한 자가격리를 해야 한다.

기업들은 출근하는 직원들에게는 1주일에 최소 1차례, 가능하면 2차례씩 진단검사 기회를 제공해야 한다.

