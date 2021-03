[아시아경제 최동현 기자] 교보문고가 안병현 DT(Digital Transformation)추진실장이 22일 신임 대표이사로 취임했다고 밝혔다.

안 신임대표는 1996년 교보생명에 입사해 고객 서비스와 변화추진업무를 담당해오다 2012년 교보문고로 자리를 옮겨 디지털콘텐츠사업팀장, 디지털사업단장, e비즈니스본부장, DT추진실장 등을 거쳤다.

임기가 만료된 전임 박영규 대표는 교보문고 이사회 의장을 맡게 된다.

교보문고 관계자는 "안 대표의 취임은 기존 시장에서의 강점을 유지하면서 디지털 시대에 걸맞은 변화와 경쟁력을 확보하고 신규 플랫폼 사업 및 투자를 통한 성장동력 확대를 위한 조치"라고 밝혔다.

