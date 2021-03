티웨이항공, 28일부터 제주노선 운항편수 확대

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 2,920 전일대비 30 등락률 -1.02% 거래량 651,770 전일가 2,950 2021.03.22 11:30 장중(20분지연) 관련기사 티웨이항공, 훈련센터 안전체험 일반인 대상 확대티웨이항공, 일본 라인페이 간편결제 서비스 도입[e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일 close 이 오는 28일부터 시작되는 하계 스케줄에서 국내선 증편 운항을 통해 고객들의 이동 편의 증대에 나선다고 22일 밝혔다.

하루 평균 왕복 기준으로 대구~제주 노선은 7회에서 9회로, 청주~제주 노선은 5회에서 6회로 공급석을 확대한다. 또 김포~제주 노선 매일 14회, 광주~제주 노선 매일 4회, 부산~제주 노선 매일 3회 왕복 운항을 통해 고객들의 이동 편의를 제공한다.

김포~부산 노선의 경우 하계 스케줄부터 주중(월~목) 매일 9회, 주말(금~일) 매일 11회까지 운항 편수를 늘린다. 더불어 오는 4월 2일부터 부산~양양, 광주~양양 노선도 매일 1회 운항을 재개할 예정이다.

이날부터 한 달간 간편결제 서비스인 티웨이페이로 전 노선 7만 원 이상 결제 시 1만 원 추가 할인을 적용하는 쿠폰 이벤트도 진행한다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr