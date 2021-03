이석희 SK하이닉스 사장 "5년 내 데이터센터 두배 늘고 반도체 수요 ↑"

[아시아경제 정현진 기자] 이석희 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 139,500 전일대비 1,500 등락률 +1.09% 거래량 1,445,792 전일가 138,000 2021.03.22 11:22 장중(20분지연) 관련기사 이석희 SK하이닉스 사장 "플랫폼 혁신 시 낸드플래시 600단 적층 가능"반도체 수출증가!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 ‘이 종목’!! 주가 훨훨당장 다음주!! 삼성전자, SK하이닉스 공급사 선정!! 강한 반등나옵니다 close 사장이 5G, 인공지능(AI), 자율주행차 등의 기술 개발로 인해 향후 5년 새 데이터센터가 두 배로 늘 것으로 보인다면서 이에 필요한 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체의 소비도 크게 증가할 것으로 전망했다.

이 사장은 22일 열린 국제전기전자학회(IEEE) 국제신뢰성심포지엄(IRPS2021)에서 '미래 ICT 세상을 향한 메모리반도체 기술의 여정'이라는 주제의 기조연설을 통해 이같이 밝혔다.

이 사장은 "다양한 전자기기에서 생성되고 저장되는 정형화된 데이터 외에 비정형 데이터의 폭발적 증가를 감당하기 위해 전 세계 데이터센터의 연 평균 성장률은 매년 15%씩 늘어나 2025년에는 현재의 두 배 수준으로 더 커질 것으로 전망된다"고 말했다. 비정형 데이터는 쉽게 예측할 수 없는 스트리밍이나 사회관계망서비스(SNS) 등에 사용되는 실시간 데이터, 차량 간을 비롯해 사물 간 통신 등에서 만들어졌다가 사라지는 데이터 등을 지칭한다. 이 사장은 이 같은 비정형 데이터의 급증으로 하이퍼스케일급 데이터센터 수가 올해 550개에서 2025년에는 1060개 수준으로 증가할 것으로 예상했다.

IEEE가 주관하는 학술행사인 IRPS는 반도체 등 여러 기술 분야 엔지니어와 과학자들이 참여해 연구 성과를 공유하는 국제 콘퍼런스다. 이 사장은 지난 1월 IEEE의 산하 단체인 '소비자 기술 소사이어티(CTSoc)'에서 '우수리더상'을 받은 바 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr