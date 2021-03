데스커, 중부권 소비자 위한 '데스커 브랜드샵 대전점' 오픈

중부권 유일 데스커 브랜드샵, 소비자에게 브랜드 경험 기회 제공

[아시아경제 김종화 기자]더 나은 가능성을 만드는 워크 앤 라이프스타일 가구 브랜드 '데스커(DESKER)'가 중부권 소비자를 위한 '데스커 브랜드샵 대전점'을 오픈했다. 대전점은 중부권 유일의 데스커 브랜드샵으로 중부 지역 소비자에게 데스커 브랜드와 제품을 경험할 기회를 제공한다.

데스커 브랜드샵 대전점은 집중력 향상을 돕는 학생방, 감성적인 홈카페, 재택근무를 위한 홈오피스 등 다양한 테마별 전시 공간으로 구성되며, 데스커 주력 제품은 물론 공간 솔루션까지 만나볼 수 있다. 특히 사용자 체형에 맞게 높낮이가 조절되는 모션데스크, 최상의 게임 환경을 선사하는 게이밍 데스크 등 변화하는 라이프스타일에 최적화된 제품도 직접 체험 가능하다.

데스커는 신규 브랜드샵 오픈을 기념해 매장 내 구매 고객 대상으로 다양한 이벤트를 실시한다. 가격대와 상관없이 제품을 구매하는 모든 고객에게 남주혁 미니 달력을, 50만원 이상 구매 시 데스크 용품을 깔끔하게 수납할 수 있는 데스커 오거나이저를 증정한다. 대전시와 세종시 소재 유치원 및 초중고 대학생 학부모를 대상으로 신학기 책상세트, 600폭 책장 품목에 한해 특별 할인 프로모션을 진행한다. 할인율은 품목에 따라 소비자가 대비 최대 36%까지 적용되며, 증정 프로모션은 사은품 소진시 조기 종료될 수 있다.

데스커 관계자는 "중부 지역 소비자와 접점을 넓히고 최상의 브랜드 경험을 선사하고자 대전에 브랜드샵을 오픈하게 됐다"면서 "브랜드샵 대전점은 주거 및 교육단지가 잘 갖춰지고 접근성이 용이한 둔산동 소재 한화 갤러리아 타임월드 내에 위치한 만큼 중부 지역 많은 고객들이 편하게 방문해 데스커 브랜드와 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

