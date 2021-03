시몬스 침대, 2020년 매출 2715억원…전년比 33%↑

프리미엄 혼수침대 구매 증가, 특급호텔 침대시장 석권 등 매출 견인

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 침대 업계 1위 등극을 눈앞에 뒀다. 시몬스 침대는 지난해 매출 2715억원으로 전년(2038억) 대비 33% 성장했다고 22일 밝혔다. 2019년 처음으로 매출 2000억원을 돌파한 시몬스는 지난 한 해 매출이 677억원 늘었다.

매출 성장에는 ▲프리미엄 혼수침대 구매 증가 ▲특급호텔 침대시장 석권 ▲위탁 대리점 ‘시몬스 맨션’을 프리미엄 상권에 재배치하는 유통채널 혁신 ▲36개월 장기 무이자 할부 프로그램 '시몬스페이' 활성화 등이 주효했던 것으로 분석된다.

지난해 영업이익은 147억원이며, 영업이익률은 5%대로 전년 수준이다. 이는 기존의 중저가 가구 상권에서 프리미엄 상권으로 대리점을 재배치하는 유통채널 혁신에 대한 선투자를 2년째 이어온 결과로, 올해도 관련한 공격적인 투자는 계속될 예정이다.

시몬스 침대는 지난해 시몬스 맨션 18곳을 오픈하며 임차료만 37억원이 늘어 총 90억원이 됐다. 전년 대비 70% 상승이다. 일반적으로 위탁 대리점인 시몬스 맨션 출점 시 인테리어 공사비, 임차료 등을 포함해 점당 평균 5억여 원의 선투자가 이뤄진다.

시몬스 맨션은 본사가 대리점의 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품, 매장 홍보 및 마케팅 비용 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하고 점주는 판매수수료를 가져가는 시스템이다. 현재 전국에 38개 시몬스 맨션이 운영 중이다.

또 시몬스 침대는 지난해 코로나19 여파로 얼어붙은 고용시장에도 일자리 창출과 고용안정에 적극 나서며 인건비가 전년 대비 100억 원 이상 증가했다. 지난 한 해만 250여명 이상의 신규 인력을 채용했다.

지난해 기부금 총 4억 원 중 코로나19 확산으로 의료 사각지대가 발생해 자칫 소외될 수 있는 소아암 및 중증 희귀난치성 질환 소아청소년 환우들을 돕기 위해 삼성서울병원에 3억원을 지원했다. 또 매일 화마와 싸우는 소방관의 복지 증진을 위해 2019년부터 3년째 한국소방복지재단을 통해 1억원 상당의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스를 전국 소방서와 소방학교에 전달하고 있다.

