김혁표 위니아딤채 대표이사, '어린이 교통안전 챌린지' 캠페인 동참

[아시아경제 정현진 기자] 김혁표 위니아딤채 대표이사가 황영근 하이마트 대표이사의 지목을 받아 '어린이 교통안전 챌린지'에 동참했다고 22일 위니아딤채가 밝혔다.

어린이 교통안전 챌린지는 행정안전부가 교통사고 위험이 높은 어린이보호구역에 대한 근본적인 개선과 함께 어린이보호 최우선 문화를 정착시키기 위해 지난해 12월부터 릴레이 형식으로 진행하고 있는 캠페인이다.

위니아딤채는 소셜네트워크서비스(SNS)에 어린이 교통안전 슬로건 '1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!'이 적힌 팻말을 들고 있는 김 대표이사의 챌린지 동참 사진과 어린이 교통안전에 대한 다짐을 담은 필수 해시태그를 함께 게재했다. 김 대표이사는 "미래세대를 이끌 어린이가 안전하고 건강하게 자랄 수 있도록 돕는 것이 사회의 의무"라고 말했다.

김 대표이사는 어린이 교통안전 챌린지 다음 참여자로 이상호 11번가 대표이사와 성명기 성남산업단지관리공단 이사장을 지목했다.

