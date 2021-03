LG헬로, 라이브 커머스 ‘Hello LIVE’ 2탄…음식물 처리기 판매

[아시아경제 조슬기나 기자] LG헬로비전은 MZ세대를 겨냥한 예능형 라이브 커머스 ‘Hello LIVE’ 2탄을 진행한다고 22일 밝혔다.

2탄에서 선보일 상품은 헬로렌탈의 자체 제조(OEM) 음식물처리기 ‘헬로비전 그린싱크’다. 출시 10일 만에 가입접수 1000건을 돌파하며 젊은 집콕족들의 입 소문을 탄 제품이다. 25초 원터치 방식으로 싱크대 배수구에 음식물을 넣고 뚜껑만 닫으면 분쇄-천연미생물 분해를 거쳐 잔여물 없이 손 쉽게 처리된다.

렌털료는 월 2만9900원(48개월 기준)이며, 제휴카드 최대 할인 시 월 9900원에 이용할 수 있다. 렌털기간 내 ▲무상 AS ▲음식물 분해 미생물 3회 정기배송 ▲이전 시 1회 무상 설치 혜택도 제공된다.

LG헬로비전은 주류고객으로 부상한 MZ세대를 겨냥해 지난달 예능형 라이브 커머스 ‘Hello LIVE’을 론칭했다. ‘체험’과 ‘가잼비(가성비+재미)’를 중시하는 이들의 소비 성향에 주목해, 댓글 소통과 퀴즈 등 다양한 놀이 요소를 접목 시킨 것이 특징이다.

방송은 이날과 30일 오후 6시 '그립(Grip)’ 애플리케이션과 유튜브 채널 ‘스튜디오 지랩’을 통해 시청할 수 있다. MZ세대 ‘살림남(살림하는 남자)’을 대표하는 배우 권혁수, 방송인 김기환이 각각 출연해 살림 꿀팁을 공유할 예정이다. 본방 사수 고객들을 위한 3만원 상품권 지급 혜택도 제공된다.

박승화 LG헬로비전 마케팅Lab장은 “‘Hello LIVE’는 언택트 시대 새로운 유통 판로이자, MZ세대와의 소통 놀이터로써 중요한 역할을 수행하기 시작했다”며 “다채로운 포맷의 라이브 커머스로 자사의 인기상품들을 선보이며, 2040 MZ세대 고객의 브랜드 경험 기회를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 앞서 1탄의 경우 방송을 통한 상품 가입자의 70%가 2040세대로 확인됐다.

