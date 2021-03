코로나19 수도권 특별방역대책 시행 첫 주말인 21일 연트럴파크로 불리는 서울 마포구 경의선숲길에서 시민들이 시간을 보내고 있다. 정부는 이달 말까지 수도권 특별방역기간으로 정해 서울 등 수도권을 중심으로 다중이용시설의 방역 상황을 집중적으로 점검하고 있다. /문호남 기자 munonam@

