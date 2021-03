◇서기관 및 기술서기관(4급) 승진

▲감사담당관실(서기관) 이경환

▲기획혁신담당관실(서기관) 이수원

▲문화정책과(서기관) 이하늘

▲예술정책과(서기관) 최승진

▲문화기반과(서기관) 이동희

▲종무1담당관실(서기관) 백두이

▲체육정책과(서기관) 김구환

▲체육정책과(서기관) 박상현

▲관광정책과(서기관) 김경환

▲관광산업정책과(서기관) 최재환

▲도서관정책기획단(서기관) 이현주

▲한국정책방송원(기술서기관) 김영재

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr