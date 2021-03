경찰, 시흥 과림동·전해철 前 보좌관 배우자 등 '농지법 위반' 의혹 본격 수사

[아시아경제 이관주 기자] 3기 신도시 지역인 경기 시흥시 과림동 일대 토지의 농지법 위반·차명 거래 의혹과 전해철 행정안전부 장관의 전 보좌관 부인이 농지법을 위반했다는 주장에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

21일 경찰에 따르면 경기남부경찰청은 전날 오후 권민식 사법시험준비생모임(사준모) 대표를 고발인 자격으로 불러 3시간가량 조사했다.

참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임(민변)은 지난 17일 자체조사를 통해 과림동 농지가 고물상 및 쓰레기 야적장으로 이용되는 등 농지법을 위반한 사실과 사회초년생, 외국인, 외지인 등 명의차용이 의심된다고 주장했다.

같은 날 황보승희 국민의힘 의원은 전 장관의 전 보좌관인 A씨 배우자가 투기 목적으로 경기 안산시 상록구 장상동 농지를 매수했다는 의혹을 제기했다. A씨는 이달 9일 질병을 사유로 면직된 것으로 알려졌다.

사준모는 이 같은 의혹을 규명해달라며 다음 날인 18일 경찰에 고발장을 접수했다. 권 대표는 "신속한 수사를 요구하는 차원에서 먼저 고발했다"고 설명했다.

경찰은 의혹이 제기된 과림동 농지 등에 대한 사전 탐방을 한 것으로 전해졌다. 경찰은 관련 자료 등을 확보, 분석한 뒤 본격적인 사실관계 확인에 나설 것으로 보인다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr