[아시아경제 나한아 기자] 윤석열 전 검찰총장의 지지 모임 '윤사모'의 페이스북 멤버가 2만 명을 돌파했다.

페이스북을 기반으로 활동하고 있는 '윤사모' 가입 멤버는 21일 기준 2만2천 명이다. 모임 검색은 누구나 가능하지만, 게시글과 공유 사진, 글 등은 비공개라 멤버만 볼 수 있다.

모임 소개에는 "법과 원칙을 수행하고 있는 윤석열 전 검찰총장을 사랑하고 지지하는 사람들의 모임"이라고 기재돼있다.

또 "반드시 실명과 사진 등 기본적인 프로필을 공개하고 가입비 1만원과 회비 1만원을 가족이 되는 조건으로 받고 있다"라고 돼 있다.

이 모임은 윤 전 총장의 정치 활동에 대비한 신당 창당도 추진하고 있는 것으로 알려졌다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr