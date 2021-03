쓰촨성서 발견된 순도 84%'황금 가면'…3천년 전 제작 추정

[아시아경제 최은영 기자] 중국 쓰촨성 고대 유적지에서 희귀한 황금 가면이 출토돼 학계의 이목이 쏠리고 있다.

21일 신경보 등 현지 매체에 따르면 중국 문화재 당국은 전날인 20일 쓰촨성 청두(成都)에서 브리핑을 열고 싼싱(三星)유적지의 '제사갱'(祭祀坑) 6곳에서 황금 가면, 청동기, 옥기, 상아 장식품 등 유물 500여 점을 발견했다고 밝혔다.

당국은 특히 3천년 전에 만들어진 것으로 추정되는 황금 가면의 발견 사실에 주목했다.

발견된 황금 가면은 얼굴 한쪽 일부가 사라졌지만 비교적 온전한 보존 상태를 가졌다. 폭과 높이는 23㎝, 28㎝이며 무게는 280g가량이다. 금 순도는 약 84%로 조사됐다.

발굴팀은 "이 황금가면이 온전했다면 전체 무게가 약 500g을 넘었을 것"이라고 추정했다.

한편 싼싱유적지는 쓰촨성 광한시에 있으며, 신석기 시대부터 고대 은나라 시대까지 약 2천년에 걸친 흔적을 보존한 곳이다. 지난 1934년에 첫 발굴이 시작됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr