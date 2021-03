서울시교육청, 교육과정에 '평화·세계시민성·지속가능성' 반영 제안

전국시도교육감협의회에서 총론 반영 가결해 정부에 공동 제안

2022 개정교육과정에 평화, 세계시민성, 지속가능성 반영 요청

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 2022 개정 교육과정에 평화, 세계시민성, 지속가능성을 총론에 반영하는 안을 정부에 건의하기로 했다.

21일 서울시교육청은 지난 18일 전국시도교육감협의회 총회에서 개정교육과정에 평화, 세계시민성, 지속가능성 총론 반영에 대해 논의했고, 공동 제안하기로 했다고 밝혔다. 총회에서 최교진 전국시도교육감협의회장과 도성훈 인천시교육감, 이재정 경기도교육감, 이석문 제주교육감이 함께 논의했다.

제안하는 안건의 주요 내용은 총론 '교육과정이 추구하는 인간상'에서 '세계시민으로서 평화를 실천하고 생태친화적인 삶의 방식으로 전환함으로써 세계평화와 지속가능성에 이바지하는 사람'이라는 항목을 추가하는 것이다.

이와 함께 ▲핵심역량에 ‘불확실한 세계 환경에서 지속가능한 미래를 준비할 수 있도록 세계시민성을 키우고 실천하는 평화역량과 지속가능성 역량’ ▲범교과 학습 주제에서 ‘평화와 세계시민성, 지속가능성’을 강조 ▲학교에서 평화, 세계시민성, 불평등, 차별과 혐오, 생태계 파괴와 같은 폭력에 맞서는 다양한 평화 개념에 대한 담론 논의 등을 포함해야한다고 제안했다.

서울시교육청은 교육불평등과 사회경제적 불평등, 혐오와 차별 등이 코로나19를 계기로 심화되고 평화와 세계시민성, 지속가능성이라는 가치를 강조할 필요가 있다고 설명했다. 유엔도 인류 공동의 문제를 해결하기 위해 지속가능발전목표 이행을 제시하고 교육의 방향과 내용에서 이같은 가치들을 강조해야한다고 촉구한 바 있다.

지난 1월 전국시도교육감협의회 총회에서는 2022 국가교육과정 개정 때 노동교육 관련 요소를 균형있게 반영하자는 안건이 가결됐고 정부 건의된 상태다.

조희연 서울시교육감은 "이번 ‘평화, 세계시민성, 지속가능성의 국가교육과정 총론 포함’ 대정부 건의를 통해 우리 학생들은 미래 역량이 강화된 민주시민으로서 성장할 수 있을 것"이라며 "2022 국가교육과정에서는 ‘세계시민으로서 평화롭고 지속가능하고 생태 친화적 삶을 실천함으로써 세계평화와 지속가능성에 이바지하는 사람'을 기르는 방향이 반영되기를 소망한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr