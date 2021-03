中, "솔직하고 건설적인 대화, 차이점 재확인했다"

알래스카 2+2 회담 후 양제츠, 양국 건전하고 안정된 발전 위해 노력

왕이 "중국 주권, 안보, 개발이익 수호 의지 과소평가해서는 안돼"

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국원은 19일(현지시간) 미ㆍ중 알래스카 고위급(2+2) 회담에 대해 "솔직하고 건설적이며 유익한 대화를 나눴다"고 밝혔다. 그러나 여전히 중ㆍ미간 차이점이 있다는 점을 확인했다고 그는 덧붙였다.

미국과 고위급(2+2) 회담 종료후 CCTV, 신화통신 등 중국 매체들과 가진 인터뷰에서 양 정치국원은 "양측은 앞으로 비갈등, 비대결, 상호존중, 상생협력의 원칙에 따라 중ㆍ미 관계를 처리하며, 중ㆍ미관계가 건전하고 안정된 길로 발전할 수 있도록 노력해야 한다"고 말했다.

그는 이어 "중국은 주권, 안보 및 개발 이익을 굳건히 보호할 것"이라며 "중국의 발전과 성장은 멈출 수 없다"고 강조했다.

왕이 외교 담당 국무위원겸 외교부장은 "대화가 대결보다 낫기 때문에 중국은 성실하게 대화에 나섰다"면서도 "대화는 상호존중의 정신에서 이뤄져야 하고, 차이를 인정한 가운데 공통점을 찾아야 한다"고 말했다.

왕 부장은 그러면서 "미국은 주권과 안보 및 개발 이익을 수호하려는 중국 인민의 의지를 과소평가해서는 안 된다"면서 "중ㆍ미 관계 발전에 대한 중국의 태도는 명확하다"고 강조했다.

그는 "서로의 핵심 이익과 주요 관심사를 존중, 수용하기 위해 미국과 만날 수 있기를 바란다"면서 "이를 바탕으로 중국은 항상 대화의 문을 열어놓겠다"고 덧붙였다.

