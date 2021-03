"남자들 관심사 파악해야 커리어 우먼" 황당한 여대 강의

A 교수 "음담패설에 내공 가져야…" 강의 자료 논란



[아시아경제 강주희 기자] 서울의 한 여대 교수가 강의 중 '남자들의 관심사를 파악해라' 등의 내용이 담긴 수업 자료를 이용한 사실이 알려져 비난이 쏟아지고 있다.

19일 MBC 보도에 따르면, 서울의 한 여대 A 교수는 온라인 강의 중 이 같은 내용이 담긴 강의 자료로 수업을 진행했다.

강의 자료 제목은 '직장에서 남성들과 진정한 업무 동반자가 되는 비결'로, '남자들의 주된 관심사를 파악해라', '음담패설에 내공을 가지라'는 등의 내용이 담겼다.

MBC가 공개한 녹취에 따르면, A 교수는 수업 중 "보통 여성들은 이런 분위기에 불쾌감을 갖기도 하지만, 그걸 그렇게 예민하게 받아들이지 말고 그게 사회생활이다, 그렇게 생각하고"라는 등 음담패설에 예민하게 굴면 조직에서 따돌림을 당하기 쉽다는 취지의 발언을 했다.

A 교수는 또 "내공이 쌓인 '커리어우먼'(전문직 여성)이라면 이런 분위기에 위축되지 않고 자연스럽게 대화에 녹아드는 것을 볼 수 있다"면서 "이들에게 뼈 있는 농담 한마디를 던질 수 있다면 바로 뭐예요? 금상첨화다"라는 등 음담패설을 농담으로 받아들이는 것이 여성 직장인의 내공이라는 식으로 말하기도 했다.

해당 수업을 들은 학생들은 불쾌감을 드러냈다. 학생 A씨는 "왜 굳이 남자와 여자를 나눠서 이런 이야기를 해야 하는지도 잘 모르겠고 학생들한테 그런 걸 가르치는 것 자체가 조금 불쾌하다"며 "조선 시대도 아닌데 이런 구시대적인 생각을 하는 사람이 있다"고 말했다.

해당 강의에 대한 논란이 확산하자, A 교수는 "강의 내용 중 일부분에서 학생들에게 오해를 갖게 한 점 죄송하다"면서도 "절대로 오해하지 말길 바란다"는 메시지를 학생들에게 보낸 것으로 전해졌다.

A 교수는 또 "(강의 자료는) 인터넷에 있는 걸 제가 복사해서 갖다 만든 거지, 제가 만든 글은 아니다"라고 해명했다.

비판 여론이 확산하면서 해당 강의 영상은 이날 삭제된 것으로 알려졌다.

