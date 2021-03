[아시아경제 임철영 기자] 이번엔 미국 워싱턴주 시애틀에서 아시아계 남성이 총에 맞는 사건이 발생했다.

18일(현지시간) 워싱턴포스트(WP) 등 현지 언론에 따르면 이날 오후 9시30분 시애틀 남부 한 스파에서 흑인과 히스패닉계 남성 2명이 총격을 가해 아시아계 남성 한명이 부상을 입었다.

총격이 발생한 스파 업소에서 일하는 직원으로 알려진 아시아계 직원은 즉시 병원으로 이송됐고 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

킹카운티 보안관실 대변인은 WP에 "강도 미수로 보이며 애틀랜타에서 발생한 일과는 무관하다"고 전했다.

최근 미국에서 한국계를 포함한 아시아계 6명이 총격으로 목숨을 잃는 사건이 발생하면서 미국 내 증오 범죄에 대한 우려가 커지고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr