경남도-마산대-NC다이노스, 스포츠산업육성 MOU

도내 프로스포츠활성화 지원을 통한 전문인재양성 및 창업지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도는 19일 마산대학교에서 마산대학교, NC 다이노스와 경남 스포츠산업 육성을 위한 3자 간 업무 협약을 체결했다.

협약식에는 노영식 경남도 문화관광체육국장, 이학은 마산대학교 총장, 배석현 NC 다이노스본부장과 각 기관 관계자가 참석했다.

이번 협약에 따라 세 기관은 프로스포츠 활성화 지원, 대학 시설과 기자재 공동 활용, 스포츠 산업 전문 인력 및 창업 지원, 지역사회 공헌 활동 등 단기적, 중기적 관점에서 스포츠 산업 육성을 위해 상호 협력하기로 했다.

경남도(지원센터)는 NC 다이노스 선수단에 스프링캠프(스포츠재활 등 회복프로그램) 등 각종 서비스를 제공하게 된다. 마산대학은 지역의 특화된 인재 양성, 시설과 장비 공동 활용을 지원한다. NC 다이노스 구단은 선수단 팬 사인회, 야구대회 지원 등 지역 사회공헌활동을 함께 협력해 나가게 된다.

도는 이번 협약을 기반으로 스포츠 산업을 육성해 나갈 것이며, 프로스포츠 활성화에 따른 고용 창출을 기대하고 있다.

노영식 경남도 문화관광체육국장은 "코로나19으로 인해 관중 수 제한 등 스포츠 서비스산업 시장이 많이 위축되고 있다"며 "NC 다이노스가 가지고 있는 다양한 콘텐츠와 대학의 시설을 활용해 경남만의 프로스포츠산업을 육성하는 좋은 기회가 될 것으로 기대한다"고 했다.

