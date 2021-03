브레이브걸스에 "곧 30살 아줌마인가? 결혼은…" KBS '유없스' 결국 사과

[아시아경제 김봉주 기자] KBS 유튜브 '유희열 없는 스케치북'(유없스) 측이 걸그룹 브레이브걸스에게 한 질문이 비판을 받자 사과했다.

'유희열 없는 스케치북' 측은 19일 논란이 됐던 영상을 재업로드 하며 "브레이브걸스 비하인드 콘텐츠로 인해 불편함을 느끼셨을 여러분께 깊은 사과의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

앞서 '유희열 없는 스케치북'은 최근 브레이브걸스에게 궁금한 점을 물어보는 콘텐츠에서 '곧 30세인데 본인이 아줌마라고 생각하느냐', '결혼은 언제 할 예정이냐' 등의 질문을 해 무례하고 시대착오적이라는 누리꾼들의 지적을 받으며 논란이 됐다.

'유희열 없는 스케치북' 측은 "이번 콘텐츠는 브레이브걸스 멤버들에게 궁금한 점을 인스타그램을 통해 질문을 받아 멤버들이 랜덤으로 질문을 읽고 답하는 형식으로 제작됐다"면서 "제작진의 미숙함으로 인해 불편한 질문이 포함된 채 제작 및 업로드돼 많은 분께 불편과 실망을 끼쳤다"고 해명했다. 논란이 된 부분은 현재 영상에서 삭제됐다.

한편, 2011년 데뷔한 브레이브걸스는 4년 전 발표한 곡 '롤린'이 최근 음원차트 정상을 기록하면서 역주행의 길을 걷고 있다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr