'집콕'이 부른 정리 열풍…봄맞이 집청소 위한 수납 용품 인기

정리, 수납 용품 등 봄 맞이 집단장 관련 상품 판매율 증가

[아시아경제 김종화 기자]봄이 성큼 다가오면서 정리, 수납 관련 용품의 인기가 치솟고 있다. 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지며 올 봄에는 나들이 등 야외 활동보다 '봄맞이 대청소'겸 집정리가 관심사로 떠오르고 있기 때문이다. 이를 위해 집 정리를 효과적으로 할 수 있는 수납, 청소용품 등 집꾸미기와 환경개선을 위한 상품들의 판매량이 늘고 있다.

G마켓 등에 따르면, 지난 2월 한달간 봄맞이 집정리 관련 상품의 판매율은 전년 동기대비 대폭 증가했다. 이동식 선반과 진열대 645%, 소품 걸이 120%, 커튼 88%, 각종 청소용품이 10~30% 안팎으로 판매가 늘어난 것. 이처럼 집정리에 대한 수요가 늘며 TvN 신박한 정리와 같이 ‘집’의 물건을 정리하고 공간에 행복을 더하는 노하우를 나누는 프로그램도 덩달아 인기를 끌고 있다.

집 정리 도와드려요…데코뷰 '내츄럴 3단 이동식 트롤리'

봄맞이 집정리 위해 가장 먼저 시작해야할 것은 수납. 잘 사용하는 물건과 손이 잘 가지 않는 물건을 분류해 정돈할 필요가 있다. 토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 지난 15일부터 다음달 14일까지 집 정리를 위한 수납용품 기획전 'Clean with me'를 진행한다.

기간 내 기획전 제품을 장바구니에 담아 결제하면 5%를 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 본 기획전은 트롤리, 선반, 수납합, 다용도 커버 등 공간별로 필요한 수납 제품을 구분하여 볼 수 있고 고객들이 실제 제품을 사용한 후기를 한 눈에 볼 수 있어 편리하다.

특히 데코뷰의 '내츄럴 3단 이동식 트롤리'는 주방, 거실, 침실 등 수납이 필요한 어떤 공간에서든 다양하게 활용 가능한 멀티 제품으로 인기를 얻고 있다. 360도 회전 바퀴가 달려 있어 거실, 침실, 주방, 베란다까지 어디든 부드럽게 이동하며 물건을 담아 편리하게 수납할 수 있다.

이동과 고정이 자유로운 트롤리로 사용하지 않을 때에는 트롤리가 미끄러지지 않도록 고정 모드로 설정 가능하다. 또 넉넉한 3단의 수납공간으로 물건을 분리해 수납할 수 있어 활용도가 높다.

이 외에도 '내츄럴 3단 매쉬 수납선반', '깔끔한 다용도 리빙 박스', '우드핸들 화이트 철제 바스켓' 등 깔끔하고 모던한 디자인으로 인테리어 효과까지 볼 수 있는 다양한 수납 제품들이 함께 인기를 얻고 있다.

데코뷰 관계자는 "봄을 맞아 정리, 수납 용품 라인에 대한 판매량이 대폭 늘었다"면서 "이번 데코뷰의 수납 기획전 제품들은 어디서든 편하게 사용 가능한 멀티 기능뿐 아니라 깔끔한 디자인으로 인테리어 효과도 뛰어나다"고 말했다.

혼자 하기 어려운 매트리스 청소 고민 끝…코웨이 '홈케어 닥터' 매트리스 케어 서비스

고가의 침대와 매트리스는 한번 구입하면 긴 시간 사용하는 제품이다. 하지만 집에서 매트리스 내부를 청소하기란 쉽지 않은 일. 이에 최근 방탄소년단을 글로벌 브랜드 모델로 기용해 화제가 되고 있는 코웨이의 '홈케어 닥터' 서비스가 새로운 대안으로 떠오르며 많은 소비자들의 선택을 받고 있다.

코웨이에 따르면 슬립케어 매트리스를 렌털했을 시 4개월에 한 번 위생환경관리 전문가 '홈케어 닥터'가 방문해 전문 장비로 7단계 케어 서비스를 제공한다. 매트리스 외부는 물론 혼자 청소하기 어려운 매트리스 내부까지 깨끗하게 청소해주며 진드기 제거와 살균 작업이 제공된다.

또 신체가 직접 닿는 매트리스 상단 부분인 토버와 커버를 렌털 기간 1~3회 무상으로 교체해줘 봄을 맞아 새 제품 같은 깨끗한 매트리스를 사용하는 깔끔한 기분을 누릴 수 있다.

작지만 강하고 깨끗하게…샤오미 무선 미니 청소기

1인 가구 증가로 미니멀 라이프를 겨냥한 소형 가전제품들이 잇따라 출시되고 있다. 특히 크고 무거운 청소기에서 가볍고 슬림한 무선 미니청소기로 트렌드가 바뀌기 시작했다. 최근 출시된 샤오미 무선 미니청소기는 실내는 물론 휴대용, 차량용 청소기로도 활용할 수 있어 미니멀 라이프족들에게 큰 인기를 끌고 있다.

이 제품은 차량 사이드포켓에도 들어갈 정도로 슬림 하게 디자인 됐으며, 일반 무선청소기로는 청소할 수 없는 좁은 틈새의 먼지까지 말끔하게 제거할 수 있어 편리하다. 무거운 볼트까지 빨아들이는 강력한 흡입력과 오래 사용해도 손목에 무리가 가지 않는 초경량 바디로 동급 대비 가장 가벼운 무게를 자랑한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr