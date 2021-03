공정위, 신임 상임위원에 정진욱 기업집단국장 임명

[세종=아시아경제 권해영 기자] 공정거래위원회는 신임 상임위원에 정진욱 기업집단국장을 임명한다고 19일 밝혔다.

정 신임 상임위원은 기업집단국장 재임 시절 금호아시아나, SPC, 미래에셋, 한화 등 기업의 부당 내부거래를 조사해 제재했다.

일반지주회사가 기업형 벤처캐피탈(CVC)을 제한적으로 보유할 수 있도록 방안을 마련해 벤처, 대기업 동반성장을 촉진했다는 평가를 받는다.

정 위원은 서울대 국제경제학과를 졸업해 행정고시 36회로 공직에 입문했다. 이어 공정위 기업거래정책국장, 대변인, 서울지방공정거래사무소장, 기업집단국장 등을 거쳤다.

공정위 상임위원은 총 3명이다. 공정위원장과 공정위 부위원장, 4명의 비상임위원과 함께 전원회의(1심 법원격)에서 공정위 사무처가 상정한 안건 등을 심의하는 역할을 한다. 임기는 3년이며 한 번 연임할 수 있다.

공정위는 "그간 공정거래 분야에서 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 향후 공정위 심결 및 제도 발전에 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

정 위원이 맡고 있던 기업집단국장 자리에는 육성권 기업거래정책국장이, 기업거래정책국장에는 김성삼 국장이 임명됐다.

한편 김형배 전 상임위원은 차기 공정거래조정원장에 내정됐다.

