황영근 롯데하이마트 대표, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 김유리 기자] 롯데하이마트는 19일 황영근 대표가 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 밝혔다.

'어린이 교통안전 릴레이 챌린지'는 지난해 12월 행정안전부에서 시작한 캠페인으로 어린이 보호구역 내 교통안전 실천 문화 확산을 위해 릴레이 형식으로 진행하고 있다. 참여자가 어린이 교통안전 슬로건을 SNS에 공유하고, 다음 참여자를 추천하는 방식으로 진행된다.

황 대표는 LG전자 이상규 한국영업본부 사장으로부터 추천을 받고 챌린지에 참여하게 됐다. 황 대표는 어린이 교통 안전 슬로건 '1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!'이 적힌 패널을 들고 사진을 찍어 롯데하이마트 공식 SNS에 게시했다.

황 대표는 "이번 캠페인으로 어린이 안전을 가장 먼저 생각하는 성숙한 교통 문화가 자리잡길 희망한다"며 "미래를 열어갈 주역인 어린이들이 건강하고 행복하게 자랄 수 있도록 롯데하이마트 임직원과 고객께도 적극적인 참여와 실천을 부탁드린다"고 말했다.

황 대표는 다음 참여자로 김혁표 위니아딤채 대표, 구본학 쿠쿠전자 대표를 추천했다.

