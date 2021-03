정세균 "LH→토공·주공 분할 검토 안 해"

LH 권한 비대화…"비능률·부작용 고칠 것"

[아시아경제 장세희 기자]정세균 국무총리가 한국토지주택공사(LH) 개혁 방안과 관련해 "토지공사·주택공사 분리는 검토하고 있지 않다"고 밝혔다.

정 총리는 19일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 'LH를 합병 이전인 토공과 주공으로 분리하는 방안이 검토 중이란 얘기가 나온다'는 조해진 국민의힘 의원 질의에 "LH의 택지 개발과 주택 건설 기능을 분리하는 안은 검토하고 있지 않다"고 밝혔다. 이어 "두 기능의 일체화를 허물 생각은 검토하지 않는다"고 덧붙였다.

하지만 일부 LH의 기능 조정은 필요하다고 보고 있다. 정 총리는 "LH의 너무 과도한 권한과 비대화로 인한 비능률, 부작용이 나온다면 그 부분은 개혁이나 혁신을 통해 고쳐야 한다"고 강조했다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr