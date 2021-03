오세훈 "안철수, 말만 수용이지 구체적 내용이 없다"

[아시아경제 박철응 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 선거 후보가 안철수 국민의당 후보에 대해 말로만 여론조사 방식 수용일 뿐 구체적인 내용은 없다고 비판했다.

오 후보는 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "오늘 오전 안 후보께서 이 자리에서 모든 걸 다 수용했다고 말씀했는데, 전혀 그렇지 않은 상황"이라고 말했다.

앞서 안 후보는 "김종인 국민의힘 비상대책위원장과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 요구한 단일화 방안을 수용하겠다"면서 "제게 불리하고 불합리하더라도 단일화를 조속히 이룰 수 있다면 감수하겠다"고 말했다.

이태규 국민의당 사무총장은 기자회견 뒤 기자들과 만나 "국민의힘 측이 가장 강하게 주장한 것은 유선전화를 여론조사에 반영하자는 것이었다"며 "이 요구를 수행하겠다는 것"이라고 설명했다.

하지만 오 후보는 "어제 저녁 때 안 후보와 문자를 나눴고 오늘 아침 일찍 전화 드렸다. 후보 등록 전에 뵙고 싶다는 차원에서 말씀드렸고, 9시반에 만나뵀다. 오늘 만남에서 제가 단일화 협상 중단시켜선 안되니 계속 하자는 말과 함께 법정 선거운동일인 25일 이전에는 이전에는 반드시 타결해야 하지 않겠냐 말씀드려서 그 부분 원칙적 합의의 대화가 있었다"고 했다.

그는 이어 "그런데 헤어지고 나서 잠시 후 바로 이 자리에서 안 후보가 기자회견을 했다"면서 "기자회견과 (이 사무총장의) 백브리핑 내용을 종합해보면 새롭게 협상 요청한 것에 불과하다"고 했다.

그러면서 "저희로서는 다시 협상을 계속 하자는, 재개를 요청한 내용 뿐이고 새로운 내용 없다는 판단이다. 안 후보의 수용 정도가 어디까진지 정리가 되지 않는다. 말씀만 수용이지 구체적인 내용이 없다"고 했다.

오 후보는 "누가 단일 후보가 되더라도 그 과정에서 후보가 되지 못한 후보는 최선을 다해 선거운동을 돕고 반드시 그 후보가 당선되도록 한다는 데애 오늘 아침 일치를 봤다. 그 점만큼은 믿어달라"고 했다.

