"中, 미용 효능 기능식품 소비 빠르게 늘어…시장 선점해야"

[아시아경제 정현진 기자] 한국 화장품 최대 수출국인 중국에서 미용 효능 식품의 소비가 증가하고 있어 관련 시장에 적극 진출해 시장을 선점해야 한다는 주장이 나왔다.

한국무역협회 상하이지부는 19일 '중국 미용식품 시장 현황 및 시사점' 보고서를 통해 중국에서 피부기능 개선, 노화예방 등 효과를 지닌 미용식품 관련 시장 규모가 2016년 90억위안(약 1조5500억원)에서 지난해 164억위안, 2023년에는 238억위안까지 성장할 것으로 보인다고 밝혔다.

보고서에 따르면 품목별로는 미백, 노화방지, 보습, 탈모예방 기능식품 소비가 많은 것으로 나타났다. 특히 중국에서는 하얀 피부색을 미인의 상징으로 인식해 전체 미용식품 구매자 중 47%가 미백 기능식품을 구매했다고 무협은 분석했다. 주로 1995~1999년생을 의미하는 '지우우허우' 소비층이 미백 기능식품을 구매하는 것으로 드러났다.

노화방지 기능식품의 경우에는 1980~1989년생인 '빠링허우'와 1990~1999년생인 '지우링허우' 세대가 소비의 주축을 이루고 있었고, 식물성 화학물질 성분을 따지는 것으로 나타났다. 탈모예방 기능식품 시장은 아직까진 작은 편이나 중국인 6명 중 1명은 탈모 증상을 겪고 있고 전체 탈모인 중 41.9%가 26~30세의 젊은 연령층으로 관련 시장의 성장 잠재력이 큰 것으로 분석됐다.

무역협회 심준석 상하이지부장은 "현재 중국에서 호주, 미국 등 해외 제품의 수요는 많은데 한국 브랜드는 많지 않아 우리 기업들이 화장품뿐만 아니라 미용식품 시장으로도 적극적으로 진출에 나서야 한다"고 말했다. 심 부장은 "미용식품이 보건식품으로 분류가 돼 수출 시 '보건식품판매허가증서'를 우선 취득해야한다"면서 "현지에서 마케팅할 경우에는 '중화인민공화국 광고법'에 준수해 검증되지 않은 효능, 타 제품과의 비교, 질병 개선 보장 등의 문구는 사용이 불가해 주의를 기울여야 한다"고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr