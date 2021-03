롯데관광개발 씨앗문고 캠페인 ‘호응’…교사 모집, 5분 만에 마감

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도 일등 향토기업 롯데관광개발의 핵심 교육사업인 씨앗문고 캠페인이 지역 사회에 큰 호응을 얻고 있다.

롯데관광개발은 지난 17일 제주도서관친구들 주관으로 진행한 2차 씨앗문고 참가 교사 모집에서 전원 접수 마감됐다고 18일 밝혔다.

모집 시작 단 5분 만에 450명이 몰려 순식간에 접수 완료되는 기염을 토했다

지난해 9월 진행된 1차 모집(450명)에서도 1시간 만에 조기 마감된 바 있다.

제주도서관친구들은 이번에 참가한 교사들에게 내달 1일부터 10만 원의 씨앗바우처(마을책방이용권)를 순차적으로 지급할 예정이다.

참가 교사들은 바우처를 이용해 학교 인근의 마을책방에서 책을 구입한 뒤 아이들에게 책을 읽어주는 등 독서 지도에 나서게 된다.

제주도서관친구들은 참가교사들의 올바른 독서교육을 위해 해당 학교를 방문해 소규모 연수를 실시할 계획이다.

지난달 말에는 도내 초등교사들을 대상으로 아이들의 상상력과 논리력을 키워줄 수 있는 추천 도서목록을 배포한 바 있다.

제주도서관친구들은 오는 7~8월 독서교육 직무연수 등을 거쳐 오는 9월 3차 교사 모집에 나설 예정이다.

허순영 제주도서관친구들 관장은 “씨앗문고 캠페인이 일선 교사들은 물론 아이들에게도 좋은 영향력을 미치기 시작했다”면서 “미래의 기적을 만들어가는 이번 캠페인에 보다 많은 관심이 모아졌으면 좋겠다”고 말했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr