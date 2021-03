거창서 공무원 농지 투기 의혹 … 공무원·선출직 전수조사 요구

농민회 “거창은 농지투기의 청정지역인가?”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군에 짓고 있는 법조타운 조성 과정에서 공무원 등이 투기 목적으로 농지를 매매했다는 의혹이 제기됐다.

거창군 농민회 회원들이 18일 거창군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 관내 공무원 및 선출직 의원들의 부동산 투기 전수조사를 요구하고 나섰다.

농민회는 “LH직원의 내부정보 이용 농지투기 사태로 전국이 시끄러운 가운데 최근 대형 국책사업인 거창구치소 신설 관련 사업의 계획과 집행이 투기 세력에 의해 조정된 것이 아닌지 조사해 볼 필요가 있다”고 밝혔다.

특히 농민회는 “공무원 A 씨는 대출을 통해 비싼 이자를 물어 가면서 1억2000만원에 사들인 땅이 거창구치소 추진 과정에 3억8000만원에 팔리며 시세차익 2억6000만원이 발생했고 해당 농지는 당시 소나무가 빽빽이 심어져 지장물 보상 또한 상당할 것”이라고 밝혔다.

이어 “이 농지는 답이었고, 공무원 A 씨가 답을 어떤 계획으로 샀는지, 과정에 특혜는 없었는지 밝혀져 할 것”이라며 “정부에서 운영하는 투기 전수조사를 거창군에서도 실시할 것”을 요구했다.

농민회는 "공무원 및 선출직 의원들은 국책사업 및 각종 개발 사업의 과정에 있었던 농지의 거래 과정에 대해 낱낱이 공개해 일말의 의혹이 없도록 철저한 조사가 될 수 있도록 조사에 임하고 만일 부정한 방법이 확인될 시, 그 책임을 다할 것”을 강력히 촉구했다.

거창농민회는 거창의 공무원 및 선출직 의원들은 이런 짓을 했을 사람이 한 명도 없어지길 희망하며 정부에서 운영하는 투기 전수조사를 거창군에서도 실시할 것을 요구했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr