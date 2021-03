하나손보, 상반기 골프·낚시 등 생활밀착형 보험 50여종 출시

[아시아경제 오현길 기자] 하나손해보험은 상반기 골프, 낚시 등 생활밀착형 보험상품 50여종을 출시하겠다고 18일 밝혔다.

하나손보는 일상생활에서 겪을 수 있는 생활위험을 자녀·교통·건강·운동·직장·일상 등 총 6개 카테고리로 분류, 상품을 개발중이다.

지난해 선보인 원데이 레저보험은 필요한 레저활동만 선택, 스마트폰으로 언제든 1일 단위로 간편하게, 1000원 미만의 보험료로 저렴하게 가입할 수 있다.

특히 원데이 자전거보험은 본인 상해사망 및 상해후유장애시 2000만원, 입원일당, 골절진단비, 골절수술비까지 보상이 될 뿐만 아니라, 자전거를 운전하던 중 우연한 사고로 타인의 신체의 장해 또는 재물 손해가 발생한 경우 자전거 배상책임담보로 최대 500만원까지 보장이 가능하다.

등산, 축구, 야구, 배드민턴, 테니스, 탁구보험은 스포츠 활동 중 상해사망 5000만원, 상해후유장해 2000만원, 상해입원일당, 골절진단비, 골절수술비가 하루 동안 1천 원 미만의 합리적인 가격으로 보장이 가능하다.

하나손보 관계자는 "원데이보험은 가입보장단위가 단순하고 가입절차도 어렵지 않기 때문에 활동 전 필요한 보험을 찾아 골라 가입한다면 마음 편하게 레저활동을 즐길 수 있을 것"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr