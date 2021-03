경남도, 수입수산물 국내산으로 둔갑 '집중 단속'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 참돔, 가리비 등 활수산물이 많이 수입됨에 따라 원산지 표시 위반 사항을 핀셋 방식으로 단속한다고 18일 밝혔다.

단속 품목은 참돔, 가리비 등 수입 수산물이다.

단속 행위는 원산지를 표시하지 않는 행위, 수입산을 국산으로 둔갑시키는 행위 등 원산지 표시 이행 여부와 표시 방법의 적정 여부 등을 집중적으로 지도·단속한다.

도는 지난해 10월 수입 수산물 유통 이력 관리 업무가 관세청에서 해양수산부 국립수산물품질관리원으로 이관됨에 따라 '수입 수산물 유통 이력 관리제도'를 활용해 지도·단속의 효과를 높일 계획이다.

'수입 수산물 유통 이력 관리제도'란 해양수산부 장관이 지정해 고시하는 수산물을 수입하는 경우와 그 수산물을 국내에서 거래하는 경우 유통단계별 거래명세를 의무적으로 신고하도록 하는 제도다.

이를 신고하지 않을 때는 500만원 이하의 과태료가 부과된다.

이종하 도 해양항만과장은 "수입 수산물의 원산지표시는 도민들의 건강과 직결되는 만큼 원산지표시 위반에 대한 강력한 처벌이 필요하다"며 "앞으로도 지속적인 지도·단속으로 안전한 먹거리 제공 및 공정한 거래를 유도해 생산자와 소비자 보호에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr