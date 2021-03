[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 미나가 선명한 11자 복근을 자랑했다.

그는 17일 자신의 인스타그램에 광고 촬영 현장 사진들을 올리며 "오랜만에 복근 공개. 이제 한 살 더 먹을 때마다 다이어트 쉽지 않네요. 팔 다쳐서 근육 운동을 못했는데 다행히 2주간 2.5kg 빼고 무사히 촬영 잘 했어요"라고 적었다.

올해 50세인 미나는 나이가 믿기지 않는 몸매를 과시했다. 특히 탄탄한 복근이 시선을 사로잡는다.

미나는 2018년 17세 연하 가수 류필립과 결혼했다.

