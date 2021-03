박범계, '한명숙 사건' 부장회의에 고검장 참여 수용

[아시아경제 김대현 기자] 박범계 법무부 장관이 ‘한명숙 전 국무총리 모해위증교사 의혹’ 사건에 대한 수사지휘권 발동과 관련해 열리는 대검 부장회의에 일선 고검장들이 참석하는 것을 수용했다.

18일 박 장관은 대구지방검찰청 상주지청 방문 중 취재진과 만나 "조남관 검찰총장 직무대행과 통화했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 이날 오전 조 직무대행은 "대검은 이번 사건 처리과정에서 합리적 의사결정 지침에 따라 공정성을 담보하고 실체적 진실을 규명하기 위해 최선을 다했지만 미흡하다는 장관의 수사지휘서 지적을 겸허히 수용하겠다"며 "부장검사들만의 회의로는 공정성을 담보하기 부족하다는 검찰 내·외부의 우려가 있다"고 말했다.

이어 "사건 처리 경험과 식견이 풍부하고 검찰 내 집단 지성을 대표하는 일선 고검장들을 회의에 참여하도록 하겠다"고 했다.

그는 "합리적 의사결정을 위한 협의체 구성 지침을 보면 부장 회의에 고검장들을 포함할 수 있도록 규정이 돼 있다"며 "근거가 있기 때문에 그럼 그렇게 하시라고 했다"고 말했다.

또한 박 장관은 "한동수 대검 감찰부장과 임은정 부장검사의 의견을 경청해달라는 것이 핵심"이라고 설명했다.

이날 박 장관은 일선 검사들을 격려하기 위해 대구지검 상주지청을 찾았고, 이후 경북 북부2교도소를 방문해 직원들을 격려할 계획이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr