1월 시중 통화량 41.8조 더 풀려…역대 최대폭 증가

[아시아경제 김은별 기자] 새해 들어서도 민간부문 대출이 크게 늘면서 1월 시중 통화량이 역대 최대 규모로 늘었다.

한국은행이 18일 발표한 '2021년 1월 중 통화 및 유동성'에 따르면 지난 1월 통화량(M2·평잔)은 3233조4000억원으로, 전월대비 약 41조8000억원(1.3%) 늘었다. 1월 M2 증가폭은 한은이 2001년 12월 통계편제를 시작한 이후 최대 규모다.

M2는 현금과 요구불 및 수시입출금식 예금에 2년 미만 정기 예·적금 같은 단기 금융상품까지 포괄하는 넓은 의미의 통화지표다.

금융상품별로 보면 수시입출식 저축성예금이 15조3000억원 늘었고, MMF도 7조2000억원 늘었다. 경제주체별로는 기업이 24조원, 가계 및 비영리단체는 4조7000억원, 기타금융기관은 4조5000억원 등으로 모든 경제주체가 증가했다.

작년 1월과 비교하면 M2는 10.1% 늘었다. 지난해 7월(10.0%) 이후 전년동월비 M2 증가율이 다시 10%대로 오른 것으로, 금융위기 직후였던 2009년 10월(10.5%) 이후 최고치다.

최근 전년동월비 M2 증가율은 지난해 11월 9.7%, 지난해 12월 9.8% 등으로 높아졌다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr