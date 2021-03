[아시아경제 이민우 기자] 동성화인텍 동성화인텍 033500 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 400 등락률 +3.42% 거래량 2,486,419 전일가 11,700 2021.03.18 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일동성화인텍, 삼성중공업과 550억 규모 초저온보냉재 공급계약동성화인텍, LNG(액화천연가스) 테마 상승세에 5.41% ↑ close 은 현대중공업과 LNG운반선 및 에탄운반선용 초저온보냉재 공급 꼐약을 체결했다고 18일 공시했다. 계약금액은 1051억원가량으로 2019년 매출액의 41.5%에 해당하는 규모다.

